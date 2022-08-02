В уряді анонсували запуск пільгової іпотеки під 3% річних з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми хочемо, щоб країна розвивалася вже зараз. Тому сьогодні уряд робить перший, але дуже важливий крок до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського - програми доступної іпотеки для українських родин.

Зараз, під час засідання, уряд затвердить для державної компанії "Укрфінжитло" умови забезпечення доступного іпотечного кредитування", - сказав Шмигаль.

За його словами, програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян.

Перша - це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія - медики. Третя - вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія - науковці.

Шмигаль додав, що ставка за іпотекою для всіх цих категорій українців складатиме 3%. Термін іпотеки - до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла.

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Прем'єр додав, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка "буде так само пільговою і складатиме 7% річних".

Економічна правда