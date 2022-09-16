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Відновлення приватизації: Арахамія розповів, які об'єкти виставлять першими

П'ятниця, 16 вересня 2022, 19:40 - Олексій Павлиш

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що спиртові заводи та невеликі будівлі стануть першими активами, які Фонд держмайна віддасть на приватизацію

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

За його словами, до спиртових заводів зараз великий інтерес, бо логістичні ланцюжки поламані і багато хто хоче інвестувати в біоетанол, а спиртзаводи - гарний майданчик для розвитку цих виробництв.

Крім цього, за словами Арахамії, на приватизацію підуть невеликі будівлі: влада хоче запустити цей процес, аби втримати підприємців у країні та пришвидшити розвиток малого бізнесу.

"Людина може взяти невелике приміщення та відкрити там, наприклад, СТО, тим самим інвестувати свої знання та капітал в Україну", - резюмував нардеп.

Він також розповів, що до Фонду держмайна можуть передати й частину російських активів. Але він не уточнив, коли їх буде виставлено на приватизацію.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Кабінет міністрів прискорив передачу держпідприємств у сферу управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

У Мінекономіки нагадали, що в рамках "малої приватизації" в 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150-ти підприємств.

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить відновити процес малої приватизації з 1 вересня.

Економічна правда

Фонд держмайна приватизація спирт завод
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