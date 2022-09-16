Відновлення приватизації: Арахамія розповів, які об'єкти виставлять першими

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що спиртові заводи та невеликі будівлі стануть першими активами, які Фонд держмайна віддасть на приватизацію

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

За його словами, до спиртових заводів зараз великий інтерес, бо логістичні ланцюжки поламані і багато хто хоче інвестувати в біоетанол, а спиртзаводи - гарний майданчик для розвитку цих виробництв.

Крім цього, за словами Арахамії, на приватизацію підуть невеликі будівлі: влада хоче запустити цей процес, аби втримати підприємців у країні та пришвидшити розвиток малого бізнесу.

"Людина може взяти невелике приміщення та відкрити там, наприклад, СТО, тим самим інвестувати свої знання та капітал в Україну", - резюмував нардеп.

Він також розповів, що до Фонду держмайна можуть передати й частину російських активів. Але він не уточнив, коли їх буде виставлено на приватизацію.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів прискорив передачу держпідприємств у сферу управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить відновити процес малої приватизації з 1 вересня.

Економічна правда