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Інфляція у єврозоні у серпні оновила історичний рекорд – уточнені дані

П'ятниця, 16 вересня 2022, 15:20 - Олексій Павлиш

У серпні споживчі ціни в єврозоні у річному вимірі зросли на 9,1% - інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 8,9% у липні.

Про це свідчат уточнені дані Євростату.

За даними Статистичного управління ЄС, такий показник є максимальним з початку розрахунку даних.

Таким чином, інфляція перевищує цільовий показник ЄЦБ, який становить 2% у 4,5 рази.

Дані Eurostat свідчать, що енергоресурси подорожчали на 38,6% порівняно з серпнем 2021 року, але темпи зростання сповільнилися порівняно зі зростанням на 39,6% місяцем раніше.

Водночас продукти харчування, алкоголь і тютюн подорожчали на 10,6% (на 9,8% у липні), промислові товари - на 5,1% (на 4,5% у липні). А послуги подорожчали на 3,8% ( на 3,7% у липні).

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Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію. 

Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

У липні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

Економічна правда

інфляція ЄС єврозона
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