Українські аграрії отримають доступ до міжнародної бази даних AgroChart

Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики уклало меморандум з однією з найбільших у світі баз даних AgroChart, яка містить інформацію щодо цін та статистики аграрних ринків від 1970 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Сторони домовились про подальшу співпрацю з метою забезпечення сільськогосподарських виробників актуальною інформацією.

А саме про кон’юнктуру українського ринку, оцінки експортних можливостей, та відстеження змін, що впливають на експорт та імпорт сільськогосподарської продукції України.

"Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечувати наших аграріїв достовірною інформацією щодо функціонування ринків зернових, олійних і кормових інгредієнтів, актуальною аналітикою експортної пропозиції та імпортного попиту в розрізі країн, цінами тощо. Все це допоможе їм з прийняттям виважених рішень", − пояснив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Також у відомстві розглядають інтеграцію бази даних з Державним аграрним реєстром.

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Станом на 8 вересня українські аграрії за 2022 рік у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" залучили 57,17 млрд гривень кредитів.

Кабінет Міністрів дозволив аграріям не повертати державі кошти, отримані за програмами підтримки тваринництва та будівництва елеваторів, якщо ці активи були знищені внаслідок нападу Росії.

Економічна правда