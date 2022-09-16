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Черговий караван з продовольством готується до виходу з портів: яке зерно відправлятимуть

П'ятниця, 16 вересня 2022, 10:53 - Анастасія Жарикова

Ще пʼять суден з продовольством планують вийти з портів Великої Одеси у рамках "зернової ініціативи" у пʼятницю, 16 вересня, отримавши дозвіл від Спільного координаційного центру.

Про це повідомляє ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"СКЦ санкціонував вихід чотирьох суден, які перевозять загалом 69 600 тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, повідомляється, що рух розпочне ще одне судно, яке мало вийти з порту раніше, але відклало початок руху до п'ятниці.

Судно Breeze з 47,2 тис. тонн ріпаку вирушить до Німеччини, Annabella з 8,5 тис. тонн ріпаку – до Румунії. 

До Греції з 7,5 тис тонн кукурудзи та ячменю вирушить судно Navin Vulture. Суховантаж CS Cihan планує вирушити з 6,4 тис. тонн соєвих бобів до Єгипту.

Судно Octopus раніше перенесло вихід із порту Південний і планує вийти до Румунії з 6,5 тис. тонн кукурудзи.

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"Станом на 15 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 259 096 тонн. Усього наразі було дозволено рух 313 суден - 169, які прибувають в українські порти, та 144 – які виходять із них", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Повідомлялось, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.



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