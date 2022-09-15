Фонд гарантування продає ТРЦ "Магелан" у Києві

Фонд гарантування вкладів фізосіб в рамках продажу активів "МР Банку" (колишній "Сбєрбанк") виставив на аукціон ТРЦ "Магелан".

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Аукціон відбудеться 12 жовтня. На продаж виставлять права вимоги за кредитними договорами, дебіторську заборгованість та об’єкти нерухомості "МР Банку", зокрема – торговельно-розважальний центр "Магелан".

Будівля ТЦ площею 28,5 тис м2 знаходиться неподалік станції метро "Теремки" у Києві на перетині ключових транспортних магістралей – Одеської траси та Кільцевої дороги.

Разом із нею продаються права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

Третьою частиною лоту є майновий комплекс площею 13 тис м2 у с. Крупець на Хмельниччині.

Початкова ціна реалізації лота – 3,2 млрд грн.

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Нагадуємо:

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Йдеться про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").

Процес вилучення активів на суму 25,6 млрд грн "МР банку" та "Промінвестбанку" призупинився 19 травня. Згодом в уряді пояснили, що готуються розділити між державними структурами конфісковані активи, але процес зайняв більше часу, ніж очікувалося.





