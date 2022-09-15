Кабмін поки не планує звільняти голову "Нафтогазу" Вітренка – прем'єр

Уряд поки не планує звільняти голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це на пресконференції 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Forbes Україна.

"Станом на сьогодні в уряді не обговорюється відставка голови "Нафтогазу". Дискусій щодо цього не було", - розповів Шмигаль.

Він визнав, що протягом літа між урядом та "Нафтогазом" були непрості дискусії щодо обсягів накопичення газу та управління боргом держкомпанії.

За словами прем'єра, уряд отримав гарантії від США та європейських країн, що Україна зможе розраховувати на постачання газу в четвертому кварталі цього року та в першому кварталі наступного року.

"Це дозволило нам знизити поріг накопичення з 19 млрд до 15 млрд кубометрів газу на 1 жовтня", - сказав Шмигаль.

Перемовини з кредиторами "Нафтогазу" щодо реструктуризації єврооблігацій 2022 і 2026 років, за його словами, ще тривають.

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"Уряд підключився на другому етапі цих перемовин, але на жаль, кроки, які були зроблені до цього поки не дали змоги досягти успіху", - резюмував він.

Нагадаємо:

Наприкінці липня ЕП писала, що борговий кейс "Нафтогазу" вивів у публічну площину конфлікт між Шмигалем та Вітренком, який виник на тлі розбіжностей щодо необхідних обсягів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону.

Співрозмовники ЕП в уряді та Офісі президента тоді стверджували, що на місце Вітренка вже почався пошук кандидатур. Але тоді повідомлялось, що "питання звільнення ще остаточно не вирішене".

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Економічна правда