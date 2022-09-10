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Нацбанк за останній тиждень на міжбанку продав майже 482 мільйони доларів

Субота, 10 вересня 2022, 10:39 - Економічна правда
 
Gettyimages

За тиждень з 5 по 9 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 481,97 млн доларів і купив 7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 481,97 млн доларів. При цьому регулятор купив 7 млн доларів.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,096 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 17,33 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Нагадаємо:

Національний банк наразі не вбачає потреби у корекції офіційного курсу гривні, який наразі становить 36,6 грн за долар.

З 6 вересня Нацбанк заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати у нього наявної.

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Нацбанк змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти.

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