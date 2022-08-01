Спрос на новые легковые автомобили в Украине постепенно возвращается: бестселлеры июля

За месяц – после отмены льгот на растаможку импорта – рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром - по сравнению с июнем спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26 процентов.

Однако по отношению к июлю 2021 года динамика регистраций новых машин остается отрицательной (-63%), добавляют в ассоциации.

При этом самой популярной маркой луны стала Toyota.

"В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61 процент", - говорится в сообщении.

Второй результат – у Volkswagen (316 шт., падение в 30%).

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Замыкает топ-3 Cherry – 300 регистраций (-27%, но в то же время Chery поднялась на пять строчек в рейтинге месяца).

Также сообщается, что бестселлером месяца стал автомобиль Chery Tiggo 4 – 239 покупателей.

"Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 63% меньше относительно аналогичного периода прошлого года", - резюмировали в ассоциации.

Экономическая правда