Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня
За місяць - після скасування пільг на розмитнення імпорту - ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
Зазначається, що у липні українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром - порівняно з червнем попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків.
Однак відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%), додають в асоціації.
При цьому, найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
"У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток", - йдеться у повідомленні.
Другий результат - у Volkswagen (316 шт., падіння в 30%).
Замикає топ-3 Cherry - 300 реєстрацій (-27%, але водночас Chery піднялась на п’ять сходинок у рейтингу місяця).
Також повідомляється, що бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4 - 239 покупців.
"Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року", - резюмували в асоціації.
Економічна правда