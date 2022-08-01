Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня

За місяць - після скасування пільг на розмитнення імпорту - ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що у липні українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром - порівняно з червнем попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків.

Однак відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%), додають в асоціації.

При цьому, найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

"У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток", - йдеться у повідомленні.

Другий результат - у Volkswagen (316 шт., падіння в 30%).

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Замикає топ-3 Cherry - 300 реєстрацій (-27%, але водночас Chery піднялась на п’ять сходинок у рейтингу місяця).

Також повідомляється, що бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4 - 239 покупців.

"Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року", - резюмували в асоціації.

Економічна правда