РФ хоче поповнити резерви на 70 мільярдів доларів юанями та іншими "дружніми" валютами – ЗМІ

Росія працює над планом купівлі 70 млрд дол у юанях та інших валютах "дружніх" країн до кінця року в умовах, коли половина валютних резервів країни в доларі та євро заморожені західними санкціями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на презентацію у розпорядженні редакції та співрозмовників, наближених до обговорень.

План отримав попередню підтримку на спеціальній нараді з питань планування, де зібралися топ-посадовці уряду та центрального банку держави-агресора. Зокрема, на зустрічі, що відбулася 30 серпня, була присутня голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

"Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії. Навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", – йдеться в презентації, де агресор офіційно визнає справжній вплив санкцій. Утримання цих грошей "є прямим скороченням інвестицій в Росію на користь інвестицій в інші країни", йдеться в документі.

При цьому купувати валюти "дружніх" країн, як РФ називає уряди, що не запровадили проти країни санкції за повномасштабне вторгнення в Україну, є проблематичним питанням. Справа в тім, що подальший продаж юанів "вимагає окремої угоди з Китаєм, яку буде дуже важко досягти під час кризи".

Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки ці уряди можуть змінити свою політику, тоді як турецька ліра стикається з серйозними ризиками девальвації, кажуть в російському уряді

Але в короткостроковій перспективі, оскільки надходження від експорту нафти та газу продовжуються, а профіцит рахунку поточних операцій досяг рекордного рівня цьогоріч та підштовхує рубль догори, пропонується витратити 4,4 трильйона рублів (70 мільярдів доларів) на купівлю валют "дружніх" країн, передусім – саме юанів.

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Банки, як зазначається в плані, наразі переповнені "м’якими" валютами, адже спроби перевести міжнародну торгівлю з доларів і євро не надто успішні – торгові партнери Росії не в захваті від прийому платежів у власних валютах.

У червні офіційні особи вперше висловили ідею купувати "дружні" валюти, щоб уповільнити зростання рубля. Тоді міністр економіки Максим Решетніков розкритикував цю ідею, заявивши, що цього буде недостатньо для значного зміни курсу рубля, але це змусить уряд різко скоротити витрати.

У документі не згадується падіння юаня по відношенню до долара цього року, що знизило вартість резервів Росії, які вона перераховує в американській валюті.

До повномасштабної війни Росія постійно збільшувала свої інвестиції в юані в рамках кампанії з диверсифікації резервів. Хоча ці активи не були заморожені санкціями США та Європи, доступ Росії до них все одно обмежений.

У документі говориться, що активи в юані можуть сягнути 180 млрд дол. Центробанк РФ перестав повідомляти про валютний розріз резервів після введення санкцій, але на 1 січня на юань припадало 17,1% резервів, або трохи більше 100 млрд дол.

План передбачає витратити ці гроші — усі 180 мільярдів доларів — протягом наступних трьох-п’яти років, щоб допомогти покрити величезні витрати на заміну іноземних технологій і перенесення транспортної інфраструктури на нові ринки в Азії.

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Нагадуємо:

Російські міжнародні резерви, понад половина (близько 300 млрд дол) з яких заморожені союзниками України й недоступні для помʼякшення наслідків санкцій, за п'ять місяців великої війни впали з історично високого рівня 643,2 млрд дол до 572,1 млрд дол у кінці липня.





