Українські фондові біржі відновили торги цінними паперами

"Українська біржа" та фондова біржа ПФТС заявили про поновлення торгівлі цінними паперами, припиненої в перший день війни.

Про це йдеться у заявах "Української біржі" та ПФТС.

"4 серпня 2022 року НКЦПФР скасувала більшість обмежень, впроваджених 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним нападом Росії на Україну та запровадженням воєнного стану. Тому з 8 серпня 2022 р. ми відновлюємо торгівлю всіма цінними паперами", – йдеться у повідомленні на сайті "Української біржі".

Також організація відновлює дію тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року. А саме:

рахунки за абонентську плату по тарифу "Преміум" за серпень виставлятимуться з 08 серпня 2022 року;

рахунки на оплату послуг з інформаційно-технічного обслуговування за серпень, будуть виставлені найближчим часом, та надалі виставлятимуться на початку місяця для здійснення оплати авансом;

тариф за резервування Робочої станції щодо Членів Біржі, які станом на 01 серпня 2022 року були підключені до торгової системи, не застосовується.

Про відновлення роботи також повідомили у ПФТС.

"На виконання рішення НКЦПФР №1053 від 04.08.2022 р., ПФТС відновлює торгівлю всіма цінними паперами, допущеними до торгів на біржі, з 8 серпня 2022 р.", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

З 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені з початком великої війни.

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами.