Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки", - пояснили в НБУ.

Як заявили в Нацбанку, відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.

При цьому, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, НБУ відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року.

"Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках", - йдеться у повідомленні.

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"Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни", - додали в регуляторі.

Нагадаємо:

З 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені з початком великої війни.

Економічна правда