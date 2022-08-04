В Україні майже повністю відновлюється робота фондового ринку

НКЦПФР

З 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені з початком великої війни.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя — це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів", – зазначив голова Нацкомісії Руслан Магомедов.

Він додав, що учасникам варто пам’ятати – війна триває і діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору.

Нагадуємо:

З 11:00 24 лютого Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку тимчасово зупинила обіг всіх цінних паперів.