Перше судно з українським зерном затримується на шляху до Тріполі – посол

Перше судно з українським збіжжям, яке очікують в Тріполі, затримується.

Про це повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - зазначив він.

Осташ додав, що за цим судном ще 20 інших готові вийти із Одеси.

"Разом з тим судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану", - заявив посол.

Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис тонн кукурудзи. Він вийшов з порту Одеси 1 серпня, прибуття до кінцевого пункту призначення очікувалося 7 серпня.

За даними сервісу MarineTraffic, який надає інформацію в реальному часі про рух суден та поточне місцезнаходження суден у гаванях та портах, судно Razoni рухається в порт Тріполі.

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скріншот з MarineTraffic

Нагадаємо:

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи.

Міністерство оборони Туреччини увечері 2 серпня підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

3 серпня представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Економічна правда