Президент створив робочу групу для стягнення компенсації з Росії

В Україні створили спеціальну робочу групу під головуванням керівника ОП Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабміну та українські й іноземні юристи-міжнародники, задля компенсації збитків, завданих війною.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

З метою реалізації механізму компенсації, була сформована спеціальна робоча група, під головуванням Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабміну та українські й іноземні юристи-міжнародники. Глава офісу також працює в групі з Майклом Макфолом щодо питань санкцій проти Росії.

Під час наради було обговорено перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ. Наразі триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії через укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України.

Дана комісія матиме змогу розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною. Також Україна проводить переговори з міжнародними партнерами про заморожені російські активи з їх подальшим спрямуванням на відшкодування збитків.

Ще одним важливим етапом у цьому напрямку стала резолюція підписана 22 червня Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Вона покликана забезпечити всеосяжне впровадження інституційного компенсаційного механізму.

Президент зазначив, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, створення міжнародних механізмів компенсації, питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм реалізації.

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Нагадаємо:

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Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.