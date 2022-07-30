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Держава планує залишити у своїй власності до 100 підприємств – Свириденко

Субота, 30 липня 2022, 17:54 - Економічна правда
 
Oleksandr Ishchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

У державній власності повинні залишитись не більше 100 підприємств, при чому більшість з них підпорядковуватимуться уряду.

Про це пише перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у своїй колонці для ЕП.

За її словами, усі ці підприємства мають бути перетворені на акціонерства або товариства з обмеженою відповідальністю.

"Чи може держава володіти комерційними підприємствами? Безумовно так – держава може бути акціонером. Мета такого володіння проста – отримувати прибуток через дивіденди", – розмірковує Свириденко.

Але найкращі світові практики доводять, що для досягнення максимальних дивідендів необхідно розділити володіння бізнесом (роль акціонера) та управління бізнесом (роль менеджменту), додає міністр.

Тому на підприємствах, які залишаться в державній формі власності, має бути повністю впроваджена система корпоративного управління, коли менеджмент контролюють не чиновники, а члени наглядової ради, серед яких більшість – незалежні. 

"Таке розділення функцій і є головною ідеєю корпоративної реформи, яку ми зараз активно впроваджуємо", – додала чиновниця.

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Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.

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