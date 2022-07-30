Держава планує залишити у своїй власності до 100 підприємств – Свириденко
У державній власності повинні залишитись не більше 100 підприємств, при чому більшість з них підпорядковуватимуться уряду.
Про це пише перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у своїй колонці для ЕП.
За її словами, усі ці підприємства мають бути перетворені на акціонерства або товариства з обмеженою відповідальністю.
"Чи може держава володіти комерційними підприємствами? Безумовно так – держава може бути акціонером. Мета такого володіння проста – отримувати прибуток через дивіденди", – розмірковує Свириденко.
Але найкращі світові практики доводять, що для досягнення максимальних дивідендів необхідно розділити володіння бізнесом (роль акціонера) та управління бізнесом (роль менеджменту), додає міністр.
Тому на підприємствах, які залишаться в державній формі власності, має бути повністю впроваджена система корпоративного управління, коли менеджмент контролюють не чиновники, а члени наглядової ради, серед яких більшість – незалежні.
"Таке розділення функцій і є головною ідеєю корпоративної реформи, яку ми зараз активно впроваджуємо", – додала чиновниця.
Читайте більше: Менше держави в економіці: перезапускаємо масову приватизацію
Нагадуємо:
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.
Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.