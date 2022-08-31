Вітренко готовий до відставки, якщо це допоможе реструктуризувати борг "Нафтогазу"

Генеральний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко готовий піти з посади, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації зовнішнього боргу компанії.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

"Звичайно, для блага країни... якщо йдеться про це", – відповів Вітренко на запитання, чи піде він у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати відтермінування боргових виплат на два роки. "Я не одружений на цьому місці".

Очільник "Нафтогазу" додав, що усвідомлює всю відповідальність, зосереджену на цій посаді, проте не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора матиме якийсь вплив" на рішення інвесторів.

За його словами, інвестори розуміли, що рішення компанії про реструктуризацію було прийнято урядом, а не керівництвом компанії.

"Це було не моє рішення від самого початку реструктуризації", – повторив він.