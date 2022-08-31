В ОГТСУ розповіли, скільки газу вже накопичили у сховищах 

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Станом на кінець серпня в підземних газових сховищах України накопичили 13 мільярдів кубометрів газу.

Про це повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", – розповів він.

Водночас, за словами Макогона, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними.

"Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", – додав голова ОГТСУ.

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Раніше повідомлялось, що Канада надала Україні 450 млн канадських доларів (близько 12,7 млрд гривень) допомоги на закупівлю газу.

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Кабмін зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.

У "Нафтогазі" не впевнені, що накопичать у сховища доручений урядом обсяг газу. Станом на кінець липня у сховищах накопичили 12 млрд кубометрів газу. Завдання уряду полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.

Міністерство енергетики прогнозує, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 зменшиться, порівняно з минулим, на 40%.