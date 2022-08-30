Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги у серпні – Марченко

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У серпні Україна отримала рекордний місячний обсяг зовнішньої фінансової допомоги – 4,6 мільярда доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Це стало можливим, зокрема, й завдяки наданими США через Світовий банк грантових коштів у розмірі 3 млрд дол.

"Очікуємо у вересні надходження від США 1,5 млрд дол грантової допомоги - це останній транш, і також очікуємо на вересень і початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС", – сказав очільник Мінфіну.

Євросоюз пообіцяв виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги у травні. Але міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вважає, що макрофінансова допомога повинна мати більше грантовий характер, ніж кредитний. Це, в свою чергу, суперечить чинному механізму її надання.

Візит Лінднера до України в Мінфіні очікували у липні - на початку серпня, можливо він відбудеться у вересні.

"Для нас не принципово, грант чи кредит, оскільки він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас принципово закрити питання ліквідності", – сказав Марченко з цього приводу.

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Нагадуємо:

Україна у День Незалежності (24 серпня) отримала від США 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

В Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт підтримки державних видатків на суму 2,79 млрд дол.

Згодом Україна і Світовий банк домовилися збільшити фінансування проєкту та розширити категорії витрат. 9 серпня була підписана угода про надання Україні безповоротної бюджетної підтримки у формі гранту розміром 4,5 млрд дол.

Міністр фінансів Марченко заявляв, що до кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 млрд доларів допомоги від іноземних партнерів.