Перше судно з українським зерном в рамках программ ООН прибуло в Африку

Перше судно з українською агропродукцією, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибуло до Джибуті.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Йдеться про балкер BRAVE COMMANDER, на його борту якого знаходиться 23 тисячі тонн пшениці. Після розвантаження його буде доправлено споживачам в Ефіопії.

"Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

BRAVE COMMANDER прибув в порт "Південний" 12 серпня, а відправився до Ефіопії 16 серпня.

Нагадуємо:

У вівторок з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу шість суден, серед яких – KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

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ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

У Стамбулі 22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Відповідно до неї усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).