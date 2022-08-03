Україна покращила прогноз врожаю зернових цьогоріч

Прогнози збору врожаю зернових та олійни культур цьогоріч покращилися до 65-67 млн тонн з 60 млн тонн – тобто на 11,6%.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані міністр агрополітики Миколи Сольського у ході наради у премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

"Попри всі негаразди, жнива тривають. Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю", — зазначив Шмигаль.

За словами Сольського, цьогоріч збір урожаю зернових та олійних очікується більше, ніж спершу прогнозувалося — 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн.

Попри блокаду морських портів, яка тривала з 24 лютого і зрушила з місця лише на початку серпня із частковим відкриття трьох одеських портів, за червень було експортовано 3,2 млн тонн агропродукції з 5 млн тонн, які було потрібно.

Шмигаль наголосив, що уряд працює над умовами участі сільгоспвиробників у програмі "5-7-9". Наразі понад 52% цієї програми орієнтовано на кредитування представників аграрного бізнесу. Також він нагадав, що уряд запровадив грантову підтримку для аграріїв, і понад 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано.

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Врожай в Україні цьогоріч прогнозується на рівні близько 65 млн тонн, зокрема зернових на рівні 50 млн тонн – це становить 60% від рекорду минулого року.