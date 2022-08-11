НБУ забрав ліцензію у ще однієї мережі обмінників

Національний банк анулював ліцензію Фінансовій компанії "Голден групп", яка займається торгівлею валютними цінностями (обміном валют) через низку порушень законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За словами НБУ, встановлені факти перешкоджання компанією у проведенні членами інспекційної групи регулятора позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення.

"Голден групп" охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.

В НБУ нагадують, що для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни були посилені вимоги до пунктів обміну валют. Аби прослідкувати за виконанням нових вимог, було розпочато позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії Національного банку на торгівлю валютними цінностями.

На 10 серпня 2022 року Національний банк здійснив 57 перевірок структурних підрозділів 19 небанківських фінансових установ.

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На початку серпня Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, ще дві компанії - оштрафували.

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.