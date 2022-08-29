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Logitech покидає ринок Росії – ЗМІ

Понеділок, 29 серпня 2022, 14:39 - Анастасія Жарикова
 
Getty images

Швейцарська компанія Logitech, яка виробляє клавіатури, компʼютерні мишки та веб-камери йде з російського ринку.

Про це повідомляє CNews з посиланням на власні джерела.

Працівники російського представництва відпрацюють останній робочий день 31 серпня. 

Logitech виробляє не лише клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференцзвʼязку.

У Logitech не прокоментували інформацію про свій вихід з російського ринку. У квітні компанія призупинила постачання своєї продукції в Росію через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадуємо:

Американська корпорація Dell повністю покидає російський ринок, компанія є одним з найбільших виробників комп’ютерів та найбільшим постачальником серверів у РФ.

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