Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" про нові контракти щодо постачання газу

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Віцепрем'єр з питань економічної політики Христо Алексієв заявив, що Болгарія не домовлятиметься з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу.

Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду.

Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики.

Також це стосується постачання через трубопроводи та термінали зрідженого природного газу (СПГ), який також проходить через термінали Греції та Туреччини. Дві країни вже домовилися про спільні дії для підтримки диверсифікації поставок до Болгарії.

Болгарія також підтвердила зацікавленість участі в механізмах спільної закупівлі енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

Алексієв додав, що уряд не має наміру вести переговори про нові короткострокові, середньострокові та довгострокові контракти з "Газпромом", а лише хоче отримати від нього обсяги газу в рамках уже чинного контракту.

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На тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Уряд Болгарії почне переговори про відновлення поставок газу за контрактом з "Газпромом".

Уряд Болгарії вирішив прийняти лише одну з узгоджених семи поставок скрапленого газу від американської компанії Cheniere, незважаючи на те, що ціна майже на 30 євро нижча, ніж на європейських газових біржах.