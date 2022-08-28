Японія планує інвестувати 30 мільярдів доларів в Африку

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Під час Токійській міжнародній конференції з розвитку Африки прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв для країн континенту протягом трьох років виділити 30 млрд доларів.

Про це повідомляє DW.

Кісіда, пообіцяв допомогти африканським країнам подолати продовольчу кризу, котра виникла внаслідок війни Росії проти України, оскільки остання є одним з основних світових експортерів пшениці. Зазначені кошти мають піти на розвиток різних галузей континенту в тісній координації з Африканським банком розвитку.

Заява Кісіди пролунала на тлі зміцнення авторитету Китаю на Африканському континенті за допомогою ініціативи "Один пояс, один шлях", зауважує AFP. Водночас експерти висловлюють занепокоєння з приводу довгострокових запозичень деяких африканських країн у Пекіна.

Повідомляється, що Токійська конференція цьогоріч зібрала близько п'яти тисяч учасників. Серед них представники 48 африканських країн, у тому числі глави держав і урядів. Перша Токійська конференція з розвитку Африки відбулась у 1993 році. Наразі її організовують у партнерстві з ООН, Африканським Союзом і Світовим банком. За роки роботи цього формату реалізували 26 проєктів розвитку в 20 країнах Африки.

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