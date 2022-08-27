Уряд виділить 2,1 мільярда на підготовку до навчального року та опалювального сезону

кабінет міністрів україни

Кабмін розподілив субвенцію регіонам для придбання шкільних автобусів та виділив кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"У контексті підготовки до нового навчального року Уряд перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів. Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових", – зазначив прем’єр.

Окремо 1,4 млрд грн уряд виділяє на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Також паралельно із закупівлями продовжуються ремонти критичної інфраструктури й інша підготовка до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%.

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