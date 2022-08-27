Україна та Молдова скасували дозволи на вантажне перевезення

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Українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 року.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишилася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", – зазначає заступник міністра.

Підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. Внаслідок блокування Росією українських портів, молдавський напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.

Мустафа Найєм додав, що за розрахунками міністерства потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку.

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