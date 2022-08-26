У МАГАТЕ заявили про плани постійної присутності агентства на ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Ґроссі заявив про можливе встановлення постійної присутності агентства на Запорізькій АЕС.

Про це він розповів в інтерв'ю RFI, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Технічно потрібно чітко визначити характеристики місії і, можливо, встановити постійну присутність агентства на місці", - зауважив Ґроссі.

Очільник Агентства зі структури ООН наголосив, що, лише особисто оглянувши АЕС, експерти МАГАТЕ зможуть дати максимально точну оцінку того, в якому вона стані.

Крім того, за його словами, присутність співробітників МАГАТЕ на об'єкті "може мати стабілізувальний вплив".