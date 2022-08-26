У МАГАТЕ заявили про плани постійної присутності агентства на ЗАЕС
П'ятниця, 26 серпня 2022, 20:44
Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Ґроссі заявив про можливе встановлення постійної присутності агентства на Запорізькій АЕС.
Про це він розповів в інтерв'ю RFI, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Технічно потрібно чітко визначити характеристики місії і, можливо, встановити постійну присутність агентства на місці", - зауважив Ґроссі.
Очільник Агентства зі структури ООН наголосив, що, лише особисто оглянувши АЕС, експерти МАГАТЕ зможуть дати максимально точну оцінку того, в якому вона стані.
Крім того, за його словами, присутність співробітників МАГАТЕ на об'єкті "може мати стабілізувальний вплив".