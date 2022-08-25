Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в РФ

Американська Citigroup згорне споживчі операції в Росії - компанія почала шукати покупця на Сітібанк ще в 2021 році, але зіштовхнулася з труднощами через санкції та обмеження, введені в Росії для інвесторів з так званих "недружніх" країн.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Згодом Citigroup офіційно підтвердила цю інформацію на своєму сайті.

"Citi оголосила, що в рамках своїх постійних зусиль щодо скорочення своїх операцій у Росії вона згортає свої споживчі банківські операції та комерційні банківські операції в країні.

У квітні 2021 року Citi оголосила про свій план виходу з банківського обслуговування споживачів у Росії в рамках глобального стратегічного оновлення. У березні 2022 року Citi розширила сферу свого запланованого виходу в Росії, включивши місцеві комерційні банки", - йдеться у заяві.

Компанія заявила, що почне згортати операції з обслуговування роздрібних клієнтів та комерційних клієнтів у поточному кварталі. Citi закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників.

За даними на кінець другого кварталу 2022 року, Citi оцінює свої активи в Росії $8,4 млрд (на кінець 2021 року було $9,8 млрд). Закриття російського бізнесу коштуватиме компанії приблизно $170 млн, йдеться в повідомленні.

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Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії.

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що італійський банк UniCredit та американська Citigroup ведуть переговори про продаж своїх бізнесів у Росії.

UniCredit та Citigroup також розглядають можливість обміну своїх активів у Росії на закордонні бізнеси російських банків, писало FT.

Повідомлялось, що фінансовий конгломерат Citigroup може зберегти банківську ліцензію та деякі операції в РФ навіть попри продати свій споживчий і комерційний бізнес у Росії.

Економічна правда