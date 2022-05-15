UniCredit та Citigroup можуть обміняти свої активи в Росії – FT

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Італійський банк UniCredit та американська Citigroup ведуть переговори про продаж своїх бізнесів у Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із планами компаній.

За їхніми словами, UniCredit отримав кілька пропозицій від російських фінансових організацій після того, як голова компанії Андреа Орчел заявив, що банк розглядає можливість припинення діяльності у Росії через війну в Україні.

Одним із претендентів на купівлю бізнесу UniCredit, за даними FT, був "Інтеррос" мільярдера Володимира Потаніна. Італійський банк, втім, відмовився від угоди через невигідні умови, розповіли джерела.

"Навіщо нам віддавати свій бізнес всього за рубль?", – наголосив один із них.

UniCredit продовжує обговорювати продаж бізнесу з кількома фінансовими установами, які не потрапили під західні санкції, включно з організаціями, які хочуть розширити свою діяльність у російському банківському секторі.

UniCredit та Citigroup також розглядають можливість обміну своїх активів у Росії на закордонні бізнеси російських банків, розповіли співрозмовники видання.

За даними одного з них, UniCredit вже обмінює російські кредитні портфелі на закордонні, що дозволило банку знизити чистий транскордонний ризик у Росії з 4,5 млрд. євро на початку березня до 3,2 млрд. євро до кінця квітня.

При цьому Citi сподівається не обміняти, а продати свої російські активи компанії, яка не потрапила під санкції, і вже веде "чисельні переговори" з кількома російськими банками середнього розміру, зазначило поінформоване джерело.

Закордонні банки також обговорюють із регуляторами можливість отримання спеціальних пільг для продажу російських підрозділів фізичним та юридичним особам під санкціями, повідомляє FT.

"Якщо ви не можете продати щось людині під санкціями, що залишається робити? Ви йдете розмовляти з тим, хто запроваджував ці санкції", – наголосив у розмові з газетою банкір.

За його словами, регулятори дозволили компаніям укладати угоди з "певним типом" контрагентів, що потрапили під санкції.