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Французька TotalEnergies бере участь у постачанні авіапалива для російських військових літаків – Le Monde

Середа, 24 серпня 2022, 16:27 - Олексій Павлиш
 
фото: reuters

Французький нафтовий гігант TotalEnergies має частку в 49% у підприємстві (ще 51% - у російського "Новатека"), яке постачає газовий конденсат для виробництва авіапалива, котре, ймовірно, використовувалося російськими винищувачами в Україні.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що французький нафтовий гігант TotalEnergies, на відміну від західних конкурентів, продовжує дійяльність у РФ.

Як з'ясувало видання, у РФ TotalEnergies не тільки експортує газ до Європи, як компанія часто пояснює, виправдовуючи свою присутність в Росії.

"Компанія отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляє російські літаки, що бомблять Україну.

Нафтовий гігант разом із місцевим партнером - "Новатек" - керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні", - пише газета.

Підкреслюється, що "Тернефтегаз", який розробляє це родовище, на 49% належить TotalEnergies і на 51% - "Новатек".

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"Завдяки інформації, зібраній неурядовою організацією Global Witness і отриманій з фінансової бази даних Refinitiv, Le Monde вдалося відстежити ланцюг поставок, який веде від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів", - підкреслює видання.

Amnesty International та інші правозахисні групи заявили, що авіаудари по цивільному населенню, включно з зруйнованим українським містом Маріуполь, ймовірно, були нанесені військовими літаками з баз у цьому регіоні, включно з Морозовською та Мальчево.

В Amnesty International кажуть, що "російські літаки, які, швидше за все, здійснили атаку, - це багатоцільові бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, які дислокуються на прилеглих аеродромах".

"Більшість бомбардувань Маріуполя здійснила бойова авіація, що базувалася в Морозівській, розташованій у Ростовській області. Le Monde зібрала кілька свідчень тих, хто вижив у Маріуполі, про те, що місто бомбардували літаки СУ, які часто кружляли над містом", - йдеться в статті.

Французька компанія, яка публічно засудила російське вторгнення в Україну (хоча не переклала це засудження російською на своєму сайті), заявила, що "не бере участі в ухваленні рішень про видобуток конденсату "Новатек" і "не контролює його продажі".

Там додали, що мажоритарний акціонер "Новатек", який має частку в 51%, одноосібно приймає всі такі рішення.

"Мажоритарні пороги залежать від характеру рішень", - заявили в TotalEnergies, визнаючи де-факто можливість блокувати певні рішення.

Нагадаємо:

Французька енергокомпанія TotalEnergies погодилася передати свою частку в 20% у проєкті розробки Хар'ягінського нафтового родовища російській держкомпанії "Зарубежнефть".

Раніше два британські акціонери TotalEnergies закликали компанію піти з російських проектів і розірвати всі зв'язки з РФ.

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies після звинувачень у співучасті "у військових злочинах" ухвалила рішення про відмову від закупівлі російської нафти та нафтопродуктів.

Економічна правда

Франція нафта авіа Росія
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