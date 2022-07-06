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Французька TotalEnergies виходить з проєкту розробки великого нафтового родовища у РФ

Середа, 6 липня 2022, 16:25 - Олексій Павлиш

Французька енергокомпанія TotalEnergies погодилася передати свою частку в 20% у проєкті розробки Хар'ягінського нафтового родовища російській держкомпанії "Зарубежнефть".

Про це пише Reuters з посиланням на компанію.

Зазначається, що компанія продовжує вихід із проєктів у Росії.

"TotalEnergies погодилася передати "Зарубіжнефті" решту 20% акцій, якими компанія володіла в Хар’ягінському нафтовому родовищі", - сказав представник Total у відповідь на запит Reuters.

Хар'ягінське на́фтове родо́вище лежить у Ненецькому автономному окрузі РФ. Загальні запаси нафти оцінюються у 160,4 млн тонн, у контрактній зоні - 97 млн тонн.

Нагадуємо:

Раніше два британські акціонери TotalEnergies закликали компанію піти з російських проектів і розірвати всі зв'язки з РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies після звинувачень у співучасті "у військових злочинах" ухвалила рішення про відмову від закупівлі російської нафти та нафтопродуктів.

Економічна правда

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Франція компанії нафта Росія
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