Ціни на електроенергію в Німеччині вперше в історії зросли до 700 євро

Базова ціна на електроенергію в Європі підскочила на понад 25% у понеділок і вперше перевищила 700 євро за мегават-годину.

Про це пише Bloomberg.

При цьому, такий рівень цін приблизно у 14 разів перевищує середньосезонний показник за останні пʼять років.

Інтенсивне зростання викликане новими занепокоєннями щодо поставок газу "Північним потоком-1".

Водночас ціна французького контракту підскочила на 16% до 840 євро.

А голландський контракт на місяць вперед зріс на 17% і становив €286,06 за мВт-год о 15:22 в Амстердамі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Ціни на електроенергію у Європі підскочили до нового рекорду через здорожчання природного газу, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити єврозону у рецесію.

Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року - ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.

Економічна правда