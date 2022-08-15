Ціни на електроенергію в Європі підскочили до нових максимумів – Bloomberg

Ціни на електроенергію у Європі підскочили до нового рекорду через здорожчання природного газу, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити єврозону у рецесію.

Про це пише Bloomberg.

Так, тарифи на електроенергію на наступний рік у Німеччині зросли на 3% - до 474 євро за МВт-год, за даними European Energy Exchange. Це майже в шість разів більше, ніж минулого року, при цьому за останні два місяці ціна подвоїлася.

Наголошується, що ринок рухає побоювання через нестачу газу в Європі, що не дасть змоги виробляти достатню кількість електроенергії цієї зими.

При цьому, атомні потужності Франції надзвичайно низькі, що скорочує можливість експорту електроенергії в найближчі місяці.

"Зростання цін на енергоносії впливає на рахунки для домогосподарств і витрати на все: від виробництва їжі до нагрівання скла. Енергокриза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр", - пише агентство.

Крім цього, у Британії за місяць оптова ціна електроенергії за місяць зросла приблизно в сім разів до приблизно 591 фунта стерлінгів (713 доларів) за мегават-годину.

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"Уряди європейських країн розглядають заходи щодо полегшення тиску та наслідків зростання цін на енергоносії для економік", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітика Rystad Energy AS Фабіана Роннінгена, немає чітких ознак припинення "екстремального" зростання цін. За його словами, низьких ядерних, гідроенергетичних і вугільних потужностей континенту недостатньо, щоб полегшити цей тиск.

Нагадаємо:

Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року - ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.

Економічна правда