Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року - ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на опитаних економістів.

"Ймовірність скорочення виробництва протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні та зросла з 20% до вторгнення Росії в Україну.

Німеччина, найбільша економіка блоку та одна з найбільш схильних до скорочення поставок російського природного газу, ймовірно, буде стагнувати вже з цього кварталу", - йдеться у статті.

Зазначається, що погіршення економічної ситуації та зростання вартості життя відбуваються на тлі проблем з постачанням електроенергії з Росії та посухи у низці європейських країн.

Це має призвести до зростання інфляції в єврозоні, яка, за оцінками економістів, у середньому складе близько 8% у 2022 році, що вдвічі вище за цільовий показник Європейського центробанку, який прогнозує 4%-й поріг.

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