Судан надасть доступ до своїх нафтових родовищ Росії

gettyimages

Російська нафтовидобувна компанія "Зарубежнефть" отримає доступ до нових родовищ у Судані.

Про це повідомляє Sudan Tribune.

Міністерська делегація Судану завершила триденний візит до Москви, де в п'ятницю відбулося спільне економічне засідання між Суданом і Росією.

"Ми обговорювали пропозицію "зарубежнефти" щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом", – заявив про результати візиту генеральний директор управління розвідки та видобутку нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан.

Необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію планують передати до жовтня цього року.

За повідомленням видання, військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з РФ, яка прагне посилити свій політичний та економічний вплив в Африці через накладені на неї міжнародні санкції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.

Працівники міжнародного аеропорту Хартума у Судані виявили, що російський вантажний літак, який за документами мав би експортувати печиво, насправді завантажений коробками з золотом.