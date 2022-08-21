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Судан надасть доступ до своїх нафтових родовищ Росії

Неділя, 21 серпня 2022, 10:00 - Економічна правда

 
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Російська нафтовидобувна компанія "Зарубежнефть" отримає доступ до нових родовищ у Судані.

Про це повідомляє Sudan Tribune.

Міністерська делегація Судану завершила триденний візит до Москви, де в п'ятницю відбулося спільне економічне засідання між Суданом і Росією.

"Ми обговорювали пропозицію "зарубежнефти" щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом", –  заявив про результати візиту генеральний директор управління розвідки та видобутку нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан.

Необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію планують передати до жовтня цього року. 

За повідомленням видання, військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з РФ, яка прагне посилити свій політичний та економічний вплив в Африці через накладені на неї міжнародні санкції.

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Нагадаємо:

За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.

Працівники міжнародного аеропорту Хартума у Судані виявили, що російський вантажний літак, який за документами мав би експортувати печиво, насправді завантажений коробками з золотом.

нафта Росія санкції
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