Аргентинські робітники влаштували "похорон зарплати"

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Через високу інфляцію в Аргентині, яка знищила купівельну спроможність населення, жителі Буенос-Айрес влаштували демонстрацію "похорону власної зарплати".

Про це повідомляє Reuters.

"Ситуація для робітників жахлива. До середини місяця у нас більше не буде зарплати, її недостатньо", — сказала Меліса Гаргарелла організаторка протесту.

Цього року очікується, що рівень інфляції в країні сягне 90%, що унеможливлює купівельну спроможність працівників, попри багаторічні спроби уряду стримати підвищення цін.

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Згідно з даними національного статистичного інституту INDEC, офіційна місячна мінімальна заробітна плата в країні становить 45 540 аргентинських песо (334 долари США), тоді як базовий продовольчий кошик для сім’ї з двох дорослих і двох дітей коштує вдвічі більше – 111 298 песо (817 доларів США).

Роки політичних зусиль, спрямованих на стримування інфляції, мало допомогли зменшити зростання цін, і в липні в країні був зареєстрований найвищий рівень інфляції за останні 20 років.

Останньою спробою врятувати економіку Аргентини є призначення нового міністра Серхіо Масси, якому надано розширені повноваження, щоб спробувати приборкати інфляцію. Аргентинці охрестили його "суперміністром"

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Нагадаємо:

Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала країни G20 та всі інші країни застосувати інструменти для зниження інфляції в світі.