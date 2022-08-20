Аргентинські робітники влаштували "похорон зарплати"
Через високу інфляцію в Аргентині, яка знищила купівельну спроможність населення, жителі Буенос-Айрес влаштували демонстрацію "похорону власної зарплати".
Про це повідомляє Reuters.
"Ситуація для робітників жахлива. До середини місяця у нас більше не буде зарплати, її недостатньо", — сказала Меліса Гаргарелла організаторка протесту.
Цього року очікується, що рівень інфляції в країні сягне 90%, що унеможливлює купівельну спроможність працівників, попри багаторічні спроби уряду стримати підвищення цін.
Згідно з даними національного статистичного інституту INDEC, офіційна місячна мінімальна заробітна плата в країні становить 45 540 аргентинських песо (334 долари США), тоді як базовий продовольчий кошик для сім’ї з двох дорослих і двох дітей коштує вдвічі більше – 111 298 песо (817 доларів США).
Роки політичних зусиль, спрямованих на стримування інфляції, мало допомогли зменшити зростання цін, і в липні в країні був зареєстрований найвищий рівень інфляції за останні 20 років.
Останньою спробою врятувати економіку Аргентини є призначення нового міністра Серхіо Масси, якому надано розширені повноваження, щоб спробувати приборкати інфляцію. Аргентинці охрестили його "суперміністром"
Також читайте:Світ на порозі кризи. Чому всі говорять про рецесію та які є загрози для України
Нагадаємо:
Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала країни G20 та всі інші країни застосувати інструменти для зниження інфляції в світі.