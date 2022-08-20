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Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України

Субота, 20 серпня 2022, 13:59 - Економічна правда

Рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенийі кредитний рейтинг України в іноземній валюті.

Про це повідомляє агентство. 

Міжнародне агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до "CCC+/C" з "SD/SD".

Як повідомляє S&P, Україна завершила реструктуризацію своїх зовнішніх боргів, однак через війну її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.

На думку агентства, кредитні ризики України є керованими. Найближчим часом Україні має отримати значну донорську допомогу, яка повинна допомогти задовольнити потреби держави у бюджетному фінансуванні й стабілізувати міжнародні резерви, які значно скоротилися після початку війни.

В S&P додають, що Уряд України зміг реструктурувати єврооблігації на суму в розмірі 22,6 млрд доларів, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько 1,5 млрд доларів після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці.

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Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Держателі понад 90% умовної вартості ВВП-варантів, які перебувають в обігу, схвалили пропозиції України про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них.

Міжнародні рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв'язку з відтермінуванням нею платежів за державним боргом на два роки.

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