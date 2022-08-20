Середньозважена ціна експортної електроенергії до ЄС зросла в 1,5 раза  

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​Більш ніж у 1,5 раза зросла середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 15-21 серпня збільшилася більше ніж у 1,5 раза в порівнянні з попереднім тижнем. Вона становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт)", – йдеться в повідомленні.

Зростання ціни внаслідок збільшення середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії на 33% (з €378 МВт*год до €502 МВт*год) та Словаччині – на 40% (€358 МВт*год до €502 МВт*год).

Додається, що протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. В кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній.

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Нагадаємо:

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.