Сім суден під завантаження агропродукцією взяли порти Одеси

Під завантаження агропродукцією одеські порти прийняли 7 суден.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.

"19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний", – йдеться у повідомленні.

Загалом планується завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

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З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.

Судно Razoni, яке першим відправилося з українського морського порту в рамках "зернової ініціативи" пришвартувалося в порту Тартус у Сирії – країні, що є близьким союзником Росії.