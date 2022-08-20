Сім суден під завантаження агропродукцією взяли порти Одеси
Під завантаження агропродукцією одеські порти прийняли 7 суден.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.
"19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний", – йдеться у повідомленні.
Загалом планується завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.
Нагадаємо:
З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.
Судно Razoni, яке першим відправилося з українського морського порту в рамках "зернової ініціативи" пришвартувалося в порту Тартус у Сирії – країні, що є близьким союзником Росії.