У Туреччині очікують, що зерновим коридором проходитиме одне судно в день – Reuters

У Туреччині очікують, що приблизно одне судно із зерном буде виходити щодня з українських портів, доки діє угода про "зерновий коридор".

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, передає Reuters.

"Планується, що судно буде відправлятися... щодня. Якщо нічого не піде не так, деякий час експорт здійснюватиметься одним судном на день", — сказало джерело, маючи на увазі охоплені угодою три українські порти.

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, додав, що відправлення судна RAZONI, яке вийшло з порту Одеси вчора та зараз проходить по маршруту зернового коридору, було відкладено на кілька днів через технічні проблеми.

Наразі ці проблеми вирішені, і Туреччина, член НАТО, очікує, що коридор безпечного проходу функціонуватиме належним чином.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що RAZONI має прибути до узбережжя Туреччини рано вранці в середу, а пізніше цього ранку його оглянуть представники Росії, Туреччини, України та ООН.

У свою чергу міністр інфраструктури України у коментарі Financial Times попередив, що знадобляться місяці, перш ніж експорт зерна з Одеси та сусідніх портів досягне довоєнного рівня та пом’якшить світову продовольчу кризу, незважаючи на послаблення російської блокади в Чорному морі.

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Після відправлення в понеділок судна RAZONI з кукурудзою з Одеси до Лівану міністр сказав, що очікує, що протягом наступних двох тижнів звідти з портів Одеса, Чорноморськ та Південний відправляться не більше п’яти суден.

"Перші два тижні буде пілотний режим, коли ми будемо відправляти одне, два, три судна… Я сподіваюся, що через один-півтора [місяця], якщо все піде за планом, ринок побачить, що цей механізм працює, що страхування доступне, що це дешевше і це спростить весь процес", – додав Кубраков.

Нагадуємо:

Cудно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

У Мінінфраструктури України раніше заявили, що 1 серпня о 9:15 з порту "Одеса" очікується вихід першого судна з українським продовольством.

У Туреччині заявили, що перше судно з зерном має вийти з порту Одеси вранці у понеділок 1 серпня.