У Мінінфраструктури розповіли, коли очікується вихід першого судна з зерном з Одеси

У Мінінфраструктури України заявили, що 1 серпня о 9:15 з порту "Одеса" очікується вихід першого судна з українським продовольством.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

Зазначається, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі з 26 тис тоннами української кукурудзи.

"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року. Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств.

У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - зявив міністр Олександр Кубраков.

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

У Туреччині заявляють, що перше судно з зерном має вийти з порту Одеси вранці у понеділок 1 серпня.

Читайте також: Порти знову запрацюють. Що підписали в Стамбулі та як тепер Україна буде вивозити зерно?

Економічна правда