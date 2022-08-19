Суд скасував арешт майна і статутного капіталу пов'язаного з РФ "Карпатнафтохіму"

Шевченківський райсуд Київа скасуввав рішення про арешт майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму" - рішення суду про зняття арешту з активів "Карпатнафтохіму" оскарженню не підлягає.

Про це пише Forbes із посиланням на рішення суду від 18 серпня.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання юриста компанії KARPATY CHEMICAL B.V., яка контролює підприємство.

Нагадаємо:

Раніше за клопотанням прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні, на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Зазначалось, що співробітники БЕБ викрили підприємство яке упродовж 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.

Також слідство встановило, що службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, яка підконтрольна російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

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Повідомлення Офісу генпрокурора було проілюстроване фото головного офісу "Карпатнафтохіму", який раніше належав російському "Лукойлу". Правоохоронці називають компанію одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин, підконтрольним російській нафтовій компанії з десятки найбільших у світі.

У лютому 2017 року "Лукойл" закрив операцію з продажу свого останнього активу в Україні - заводу "Карпатнафтохім". Після початку великої війни Карпатнафтохім зупинив роботу.

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.

Наразі "Карпатнафтохім" належить нідерландській компанії Karpaty Chemical. Її бенефіціари Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький придбали хімічний завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Засновником та співвласником російської нафтової компанії "Лукойл" є Вагіт Алекперов, який покинув раду директорів та достроково склав повноваження голови компанії через санкції.

У середині квітня Алекперов потрапив до списку санкцій Великої Британії. Forbes Russia оцінює його статки в 10,5 млрд дол.

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