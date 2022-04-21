Підсанкційний засновник "Лукойла" Алекперов покинув раду директорів компанії

Засновник, співвласник та гендиректор російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов покинув раду директорів та достроково склав повноваження голови компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Станом на 31 березня 2022 року Вагіт Алекперов володіє та голосує 3,12% акцій ПАТ "ЛУКОЙЛ". Вагіт Алекперов також є бенефіціаром 5,43% акцій ПАТ "ЛУКОЙЛ", щодо яких він не має права голосу.

Таким чином, Вагіт Алекперов не є контролюючим акціонером ПАТ "ЛУКОЙЛ", - йдеться у заяві компанії.

У середині квітня Алекперов потрапив до списку санкцій Великої Британії.

Алекперов очолював "Лукойл" з 1993 року. Минулого року в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії Forbes підприємець займав четверте місце - його статки оцінювалися в 24,9 млрд доларів.

Зараз Forbes Russia оцінює його статки в 10,5 млрд дол.

Економічна правда