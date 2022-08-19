Понад 700 тисяч тонн пального імпортували в Україну в липні

У липні Україна імпортувала 760 тисяч тонн нафтопродуктів, що свідчить до повернення на довоєнний рівень імпорту.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час засідання комітету ВРУ з питань фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна імпортувала орієнтовно 760 тис. тонн бензину, дизеля й автогазу. Це можна порівняти з імпортом довоєнного періоду", - сказав він.

Раніше міністр економіки Юлію Свириденко повідомляла, що у березні 2022 року Україна імпортувала 60 тис. тонн нафтопродуктів, у квітні – 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн.

У червні планувалося збільшити імпорт нафтопродуктів у 1,6 раза порівняно з травнем – до 600 тис. тонн. Зокрема, 2/3 з них має становити дизпальне, 1/3 – бензин і скраплений газ.

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