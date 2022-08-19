Керівник "Формули-1" про Гран-прі в Росії: Там більше не буде перегонів

Президент "Формули-1" Стефано Доменікалі заявив, що Гран-прі Росії не повернеться до календаря автомобільних перегонів.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport Bild.

Зазначається, що РФ хотіла провести Гран-прі в Санкт-Петербурзі з 2023 року, але цьогорічну гонку в Сочі скасували після того, як Росія вторглася в Україну, і контракт з РФ було розірвано.

За словами керівника "Формули-1", це рішення лишається чинним.

"Я завжди кажу, що ніколи не варто говорити "ніколи", але в цьому випадку я можу пообіцяти: ми більше не будемо з ними вести переговори. Там більше не буде перегонів", - підкреслив Доменікалі.

За його словами, Гран-прі у Росії має серйозне фінансування, "але є речі, які не підлягають обговоренню".

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Економічна правда