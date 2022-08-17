Україна готується до опалювального сезону: план виконали на 73%

Середній показник готовності до опалювального сезону становить 73% з урахуванням готовності обʼєктів житлового фонду та теплових мереж.

Про це йшлося на селекторній нараді з керівниками областей у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що робиться вже зараз, аби зменшити споживання енергоресурсів в Україні. Серед таких заходів – переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутова термомодернізація та реалізація програм Фонду енергоефективності.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об’єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Також йде активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, у Мінрегіоні повідомили, що Україна накопичила на зиму 12,6 млрд кубометрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. Області також надали плани оперативного реагування в кризових ситуаціях, що можуть виникнути під час проходження опалювального сезону.

Серед альтернативних видів палива розглядається, зокрема, деревина. У Міністерстві захисту довкілля повідомили, що всі лісгоспи мають відповідні плани, і на сьогодні держава має можливість заготовити 2,3 млн кубічних метрів деревини.

За підсумками наради очільник Уряду дав доручення обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива.

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