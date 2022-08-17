На базі Енергоатома створили кризовий штаб через загрозу на ЗАЕС

На базі державного підприємства НАЕК "Енергоатом" створили кризовий штаб представників уряду та відомств, яких можуть задіяти у разі виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки до Запоріжжя, передає Укрінформ.

"Ми створили кризовий штаб на базі Енергоатома. Є відповідні процедури, як він функціонує. До цього штабу залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там відбувається повна координація. Він працює 24/7 і в режимі онлайн, ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", - сказав Галущенко.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також прибув до Запоріжжя аби проінспектувати роботу всіх служби, сил і засобів, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль.

За його словами, доки станція буде перебувати під контролем російських військ, доти буде існувати небезпека в навколишніх районах.

"Нагадаю, це найбільша атомна станція в Європі. Небезпека від будь-якого інциденту тут в багато разів збільшена", - сказав Монастирський.

Він додав, що Росія є країною - терористом та вся відповідальність за те, що відбувається на станції, за будь-який сценарій, який розгортається там, нині лежить на РФ. А українська сторона має готуватись до різних можливих сценаріїв.

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