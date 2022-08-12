США озвучили вимоги для ядерної безпеки на ЗАЕС

Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

Джерело: заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на засіданні РБ ООН, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сполучені Штати закликають російську федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті (ЗАЕС – ред.)".

"Росія сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України".

"Для початку США знову вказують на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв'язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об’єкті, а також на інших ядерних об’єктах по всій країні".

"США також підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. Звіти, в тому числі МАГАТЕ, які ми чули сьогодні, підкреслюють терміновість ситуації".

Деталі: Крім того, за словами Дженкінс, звинувачення з боку Кремля української сторони в атаках на АЕС спрямовані на те, щоби змусити інших проігнорувати факт незаконного перебування російських сил на об’єкті.

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Представниця США також зауважила, що в разі продовження Росією окупаційної політики, світове товариство має вжити термінових кроків, щоби мінімізувати ризики для ядерної безпеки в Україні.

Крім того, Росія має припинити всі військові операції на ядерних об’єктах України або поблизу них і "негайно повернути Україні повний контроль над запорізьким об’єктом". При цьому, за її словами, українському персоналу АЕС має бути дозволено виконувати свої обов’язки без тиску російських збройних сил.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують ретельно стежити за розвитком подій на Запорізькій АЕС та занепокоєні зростанням ризиків ядерної небезпеки у зв’язку зі діями РФ.

"Це ставить під загрозу людей в Україні, сусідніх країнах, а також міжнародне співтовариство",- заявила представниця Держдепартаменту США.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський закликав світ негайно реагувати на обстріли росіянами ЗАЕС і наголошує на необхідності повного відходу російських окупантів від станції.

Передісторія:

5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Українська правда